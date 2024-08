V telovadnici so trenirali hokej in tudi košarko.

Poletni športni kampus je letos privabil otroke z vseh koncev Koroške. Pod skrbnim strokovnim vodstvom so mladi športniki in športnice v Celovcu in na Rebrci z veseljem urili tako svoje športne kot tudi jezikovne spretnosti.

Lepo vreme je omogočilo, da so odbojko igrali na prostem na mivki.

Poletni KAMPUS je letos privabil v Celovec okoli 40, na Rebrco pa okoli 20 otrok ter najstnikov in najstnic, ki so v prvih dveh tednih avgusta pod vodstvom strokovnih pedagogov ter nadarjenih športnikov izboljševali tako jezikovno znanje kot tudi športne spretnosti. Udeleženci so imeli možnost izbirati med športnimi treningi nogometa, košarke, namiznega tenisa, odbojke in hokeja. Poleg treningov je bilo ob vročih popoldnevih na sporedu tudi kopanje.

Kako se je vse začelo

Na nogometnem igrišču so se učili pravilne tehnike streljanja in podaje.

Leta 2001 je Slovenska športna zveza v poletnih mesecih organizirala Teden jezikov in športa na Rebrci, ta pa je bil predhodnik poletnega KAMPUSa. Uspešni športno-poučni kamp je bil povod za ustanovitev športne akademije KRONA. Marijan Smid in Stefan Hribar sta želela otrokom in najstnikom ponuditi tudi med letom uveljavljen program, ki so ga izvajali letno na Rebrci. Ime KRONA je kratica in pomeni začetne črke besed: košarka, rokomet, odbojka, nogomet in akademija.

Kampus je več kot samo poletni kamp

Na namiznoteniških mizah so vadili natančnost svojih udarcev.

V teku let se je razvil v tesnem sodelovanju s Slovensko športno zvezo, športno akademijo KRONA in včlanjenimi društvi projekt KAMPUS, ki ne poteka le poleti, temveč skozi vse leto. Na ta način se poskuša z doslednim delom postaviti temelje za uspešno športno prihodnost. V minulem šolskem letu je projekt KAMPUS združil 68 skupin. »To je več kot 1000 otrok, s katerimi smo se redno športno udejstvovali v slovenskem jeziku,« je ponosen poslovodeči tajnik Slovenske športne zveze Marko Loibnegger.