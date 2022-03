V nedeljo, 6. marca, se je del organizacijskega tima Zimskih pohodov Arihova peč podal na pot do partizanskega bunkerja in naprej do koče na Bleščeči.

Zbrali so se pri Polancu na Čemernici in ob sneženju krenili po trdi, strmi in deloma ledeni in zasneženi partizanski stezi do partizanskega bunkerja, ki so ga 8. maja 2010 po risbi aktivista iz bunkerja Franca Ahačiča, s pomočjo preživelega partizana Bogdana Mohorja Stona in po načrtu arhitekta Andreasa Berchtolda otvorili organizatorji tradicionalnih Zimskih pohodov Slovensko prosvetno društvo Šentjakob, Slovensko planinsko društvo in Slovenska športna zveza.

V tem ožjem krogu so se z vencem rož in z besedami Danila Prušnika spomnili 10. februarja 1945 umorjenih partizanov in partizank pri bunkerju pod Arihovo pečjo. Edinemu še živečemu aktivistu od treh (Drago Druškovič, Jože Košir), ki so tragedijo preživeli, 96 let staremu Bogdanu Mohorju Stonu so pohodniki poslali tople pozdrave in želje za trdno zdravje. Spomnili pa so se tudi rajnih požrtvovalnih sopobudnikov pohodov Danila in Milana Kuppra, Luba Urbajsa, Tomaža Mikla, Tončija Schlapperja in Slavka Stickra.

Na koči nad Arihovo pečjo je izmučene pohodnike, ki jih je po strminah in globokem snegu vodil dolgoletni predsednik planincev Hanzej Lesjak, okrepil z zakurjeno pečjo in zdravo pijačo član organizacijskega tima Hanzi Rehsmann.

Pohoda sta se udeležili tudi hčerki znanega in priljubljenega globaškega gostilničarja in planinca Alberta Smrečnika – Šoštarja, ki se je mnogokrat udeležil zimskih pohodov Arihova peč.

Tradicionalna 43. in 44. pohoda sta bila zaradi pandemije odpovedana.