Geopark Karavanke organizira številne aktivnosti na južnem Koroškem, med njimi so tudi pohodi ob sončnem vzhodu na Peco in Obir. Tak pohod je bil tudi minulo soboto. Ob srečanju pri dolinski postaji gondole ob vznožju Pece vlada še popolna tema. Še pred četrto uro zjutraj zaženejo kabinsko žičnico in okoli petdeset pohodnikov se poda na skrivnostno pot v temo. Po nekaj minutah vožnje z gondolo so prispeli na 1708 metrov nadmorske višine. Gorski vodniki jih razdelijo na tri manjše skupine, odvisno od tega, kako hitro hočejo posamezniki priti do vrha. Svetijo jim le luna in čelne svetilke. Po dveh kratkih pavzah in približno poldrugi ure hoje je prva skupina že na cilju, na Kordeževi glavi, ki se nahaja že v Sloveniji in je najvišja točka Pece (2126 metrov nadmorske višine). Počasi se dela dan, na vzhodu se kaže jutranje sonce. Pogled v dolino je čudovit, ves trud se je splačal. Na koncu pohoda čakajo še izvrstni ajdovi žganci. Vodeni pohodi ob sončnem vzhodu bodo še 14. in 28. 8. (Peca), 21. 8. (Obir). Priporočamo!