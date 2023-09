S 26 zadetki ima Bilčovs trenutno najboljši napad vseh ekip v koroških prvih razredih. V sedmih tekmah so varovanci trenerja Eberhada prejeli že 15 zadetkov. S petimi zmagami, enim neodločenim izidom in enim porazom so trenutno na 3. mestu v prvem razredu C. Za prvim, ekipo iz Oberglana, zaostajajo trenutno za pet točk.Na 4. mestu, zato pa le tri točke za prvouvrščenim v prvem razredu D, je trenutno Globasnica, ki je doslej osvojila pet zmag in en poraz. V zadnjih letih je bil boj za podvig v drugo deželno ligo vedno napet, saj si ekipe skorajda ne smejo dovoliti spodrsljaja, kajti v podligo napredujejo le prvaki.