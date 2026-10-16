Pogled na pretekli nogometni teden

SV ASKÖ Bilčovs je minuli vikend odigral kar dve tekmi. Prva tekma je bila nadoknadena proti DSG Borovlje. Izenačeno tekmo so zmagali z 1:0, edini gol je dosegel Marjan Ogris-Martič (45.). Poskrbeli so za nujno potrebne točke, saj se borijo proti izpadu. Igrali so tudi proti ASV, kjer je Bilčovščane zopet rešil Ogris-Martič (90+3.) z golom za 3:3. Z devetimi točkami so na zadnjem mestu v Podligi sredina. Po dveh letih odsotnosti zaradi poškodbe se vrača tudi Jure Škafar, ki je v sezoni 2023/24 za Bilčovs dosegel 59 golov.