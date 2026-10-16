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Pogled na pretekli nogometni teden

16.10.2026 Koroška Kärnten Daniel Gallob
SAK je na domačem terenu premagal ekipo iz Špitala ob Dravi s 4:0. To pomeni, da so sedaj sedem tekem zaporedoma neporaženi in se nahajajo na drugem mestu koroške lige.
Marjan Ogris-Martič je kar dvakrat rešil Bilčovščane.

Za gole sta poskrbela goleadora Mark Šerbec (27.) in Sinan Samardžić (14., 56.). Šerbec trenutno zaseda z 9 goli drugo mesto in Samardžić z 8 goli peto mesto na lestvici najboljših strelcev koroške lige. Njegov prvi gol za člansko ekipo SAK je tudi dal 15-letni Gaston Mavuzi Nkutu (88.). Po tekmi je povedal 19-letni Jakob Sturm: »Če enkrat laufa, potem laufa. Cilj je prvo mesto in dvig v regionalno ligo.«

SV ASKÖ Bilčovs je minuli vikend odigral kar dve tekmi. Prva tekma je bila nadoknadena proti DSG Borovlje. Izenačeno tekmo so zmagali z 1:0, edini gol je dosegel Marjan Ogris-Martič (45.). Poskrbeli so za nujno potrebne točke, saj  se borijo proti izpadu. Igrali so tudi proti ASV, kjer je Bilčovščane zopet rešil Ogris-Martič (90+3.) z golom za 3:3. Z devetimi točkami so na zadnjem mestu v Podligi sredina. Po dveh letih odsotnosti zaradi poškodbe se vrača tudi Jure Škafar, ki je v sezoni 2023/24 za Bilčovs dosegel 59 golov.

SV Galicija Po napredovanju v Podligo vzhod igra SV Galicija odlično sezono. Na tujem proti Kraigu so v  82. minuti zadeli za 3:0, a se je koncentracija še pred zaključnim žvižgom poslovila v kabino. V roku treh minutah so prejeli dva gola in so tekmo nepotrebno naredili napeto. Na koncu so zelenico zapustili kot zmagovalci in si zagotovili tretje mesto na lestvici.

SG Rikarja vas je s 5:3 na domačem terenu premagala Treibach Juniors 1b, na tekmi je zadel 16-letni Niklas Picej. V prvi postavi je že drugič zaigral 16-letni Niko Lesjak.

SAK amaterji so na tujem proti Tinjam osvojili točko s 3:3. Serijo neporaženosti so s tem lahko podaljšali na pet tekem.    

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