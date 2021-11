Že pred dvema tednoma smo se ozrli nazaj na potek letošnjega nogometnega prvenstva. Za tokratno izdajo smo pogled nazaj usmerili v koroško ligo in prvo avstrijsko ligo. V naslednji izdaji pa se bomo podali še v podligo vzhod.

Alena Wieser, Šentvid (koroška liga);

Foto: Martin Hoffmann

Iz vidika Alene je letošnja sezona potekala relativno dobro. Sama se je ekipi pridružila šele poleti. Januarja pred dvema letoma se je hudo poškodovala. Po letu in pol pavze se je spet vrnila na nogometno igrišče in bila nadvse vesela, da je končno spet lahko igrala svojo ljubljeno igro brez bolečin. Da je do tega prišlo, je trajalo dolgo. V tem času je začela z izobrazbo za jogo, ki ji je tudi pomagala pri regeneraciji. Ekipa iz Šentvida je trenutno na šestem mestu. Iz Aleninega vidika bi bilo možno še več, saj opaža, da igra ekipe postaja vedno boljša. Ekipni cilj je uvrstitev med prvimi štirimi, njen osebni cilj pa je, da ostane brez poškodbe. Po sezoni se že zelo veseli domače Europeade, po kateri namerava zaključiti tudi aktivno kariero.

Anna Malle, SK Sturm Graz (prva avstrijska liga)

Iz Anninega vidika sezona ne bi mogla potekati bolje. Cilj je bil, da v vsaki tekmi točkujejo in to jim je tudi uspelo. Vse tekme so bile dobljene, razen proti ekipi iz St. Pöltna, ki je v zadnjih letih vedno zmagala na avstrijskem prvenstvu. Ta potek sezone je bil malo presenetljiv, ker je nekaj igralk zapustilo ekipo, a nove igralke so se dobro vključile vanjo. V avstrijskem pokalu so prepričljivo napredovale proti zadnjemu iz druge lige. Cilj ekipe še naprej ostaja, da bodo v vsaki tekmi točkovale. Po dobri tekmi proti St. Pöltnu, kjer so opazile, da so enakovredne, se je izoblikoval tudi cilj za naslov prvakinj. Ta namreč ni več tako oddaljen kakor v letih poprej, ko je bila premoč ekipe iz St. Pöltna prevelika.