Prvi del namiznoteniškega prvenstva na Koroškem se je pred nedavnim končal. Čas je, da potegnemo črto in natančno po­gledamo, kaj se je doslej zgodilo. S Humško skupnostjo (koroška liga, 1. razred vzhod, 3. razred vzhod), NTK Bilčovs (podliga zahod) in Lepensko šolo (koroška liga, 2. razred vzhod, 3. razred vzhod) v prvenstvu tekmujejo trije domači klubi s sedmimi ekipami. O poteku letošnje sezone smo se pogovorili z Mitjo Oraschetom, Franzom Juwanom in Romanom Pandlom.

Mitja Orasche (NTK Lepena)

Prvenstvo je potekalo tako, kakor smo si ga predstavljali. V koroški ligi smo na dobri poti, da ostanemo v najvišji deželni ligi. Upam, da se bo ekipi čimprej spet pridružil poškodovani igralec Gerhard Starzacher. V 2. razredu vzhod smo z drugo ekipo postali jesenski prvak. Pri tretji ekipi, ki jo sestavljajo pretežno mladi, pa je viden korak naprej. Tudi v posamičnem tekmovanju smo zelo dobri. V tretjem razredu je na primer Simon Ošina z le tremi porazi drugi na lestvici.

Delo z mladino je za društvo in zame osebno zelo pomembno. Želim to, kar imam rad, to je namizni tenis, posredovati mladim. Rad bi našel nekoga, ki bo s tem delom nadaljeval. Po semestralnih počitnicah bom dvakrat tedensko začel trenirati z novo skupino mlajših, ki naj bi v naslednjih letih igrali za nas tudi v prvenstvu.

Za prihodnost imam velike cilje. V ospredju je delo z mladino in dobro počutje vsakega, ki igra pri nas. S prvo ekipo hočemo ostati v koroški ligi, z drugo ekipo hočemo napredovati v prvi razred, naslednje leto pa želimo napredovati tudi z mladinci, ki igrajo v tretjem razredu.

Franz Juwan (Humška skupnost)

Z ekipo v prvem razredu smo na prvem mestu, to je tudi naš cilj – da napredujemo v podligo. V koroški ligi igra trenutno kot kooperacijski igralec samo en naš igralec. Kooperacije z ekipo iz Volšperka ne nameravamo nadaljevati. To bomo prekinili po letošniji sezoni. To sodelovanje poteka že četrto leto. Upali smo, da se bo vrnil naš igralec Dlopst, a to se do sedaj še ni uresničilo.

Za prihodnost našega društva je ključnega pomena mladina. Zelo sem vesel nastopov naših mladih v letošnji sezoni. Opazno je, da se trud, ki smo ga vlagali v mlade v zadnjih letih, splača. Pridobiti nove mlade pa ni enostavno, ker je v Pliberku veliko drugih ponudb. V društvu, ki je bilo ustanovljeno leta 1997, trenutno še manjka generacija otrok tistih, ki so bili del začetkov društva. To pa naj bi se v naslednjih letih spremenilo.

Januarja smo začeli prirejati tedensko odprte treninge za vse. Ob torkih od 19. ure do 21. ure v Kulturnem domu lahko pride mimo vsakdo in sodeluje. Pri tem so vedno navzoči tudi člani društva, ki dajejo nasvete in pomagajo.

Roman Pandel (NTK Bilčovs)

V letošnjem prvenstvu, ki je bilo tudi tokrat spet bilo prekinjeno za dva meseca, igra naše moštvo za napredovanje v najvišjo deželno prvenstvo. Trenutno smo na četrtem mestu, imamo pa še dve tekmi manj kot moštva, ki so pred nami. Če bomo imeli malo sreče, lahko postanemo še drugi, kar bi pomenilo, da igramo kvalifikacijo za na­predovanje v koroško ligo. Zelo dobro igra letos Roman Oraže, ki je sedaj drugo leto pri društvu in je trenutno v posameznem seštevku prvi na lestvici.

Informacije o namiznoteniških prvenstvih

Deželno tekmovanje v namiznem tenisu na Koroškem je razdeljeno na pet lig. Najvišja je koroška liga. Sledijo podliga, prvi razred, drugi razred in tretji razred. Prvenstva od podlige do tretjega razreda so razdeljena v skupini vzhod in zahod. V vseh deželnih prvenstvih tekmujejo ženske in moški skupaj. Šele od druge avstrijske lige, ki je prvenstvo nad koroško ligo, se pričenja ločevati po spolu.