NTK Lepena letos nastopa v koroških namiznoteniških prvenstvih s tremi ekipami. Članska ekipa igra v koroški ligi, druga ekipa v podligi in tretja ekipa v drugem razredu zahod. Cilj vseh treh ekip je jasen – čimprej zagotoviti obstanek v ligi.

Z leve: Hanes Orasche, Raphael Ošina, Marko Spegel, Gerhard Starzacher, Mitja Orasche, Ciril Orasche, Romario Orasche, Simon Ošina, Igor Orasche in Philip Ošina

V prvem krogu je članska ekipa NTK Lepena podlegla ekipi SG Bodendorf/St. Urban, ki šteje med favorite za naslov prvaka v najvišji deželni ligi. Za ekipo v koroški ligi je tokrat privič igral tudi mladi perspektivni igralec Simon Ošina, ki bo ob koncu tedna poleg prvenstvene tekme igral tudi na mladinskem deželnem tekmovanju za RC točke. To so točke, preko katerih določajo uvrstitev na svetovni lestvici. Tovrstni državni turnirji potekajo štirikrat na leto in dajejo možnost mladim, da se merijo z najboljšimi svojega letnika. Druga ekipa NTK Lepena je proti drugi ekipi DSG Borovlje presenetila z neodločenim izidom. V tekmo so Lepenčani namreč šli z igralcem manj. Pri prvenstvenih tekmah iz vsake ekipe nastopajo tri osebe. V vsakem dvoboju je na sporedu deset tekem. Prvi trije dvoboji so posamezne tekme. Vsaka ekipa predhodno določi, kdo igra prvo, drugo ali tretjo tekmo. Ta izbira je zelo pomembna, saj ni določeno, da mora najbojši igralec (tj. oseba z največ RC točkami) igrati na prvi mizi. Četrta tekma je tekma v dvojicah. Preostalih šest dvobojev pa so ponovno posamezne tekme. V primeru druge ekipe Lepene, ki je šla v tekmo z igralcem manj, je to pomenilo, da so od desetih dvobojev izgubili že tri. Iz preostalih sedmih tekem pa so zase odločili pet dvobojev, tako da se je na koncu izid glasil 5:5. Tretja ekipa ta konec tedna še ni tekmovala.