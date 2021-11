V minulem krogu je prišlo do derbija med Bilčovsom in Selami. Bilčovščani so na domačih tleh pred okoli 350 gledalci in gledalkami povedli v drugem polčasu z zadetkom Markusa Partla, ki je bil uspešen iz kazenskega strela. Za končni rezultat 2:0 je poskrbel tik pred koncem mladi Marjan Ogris-Martič. Prav tako sta v prejšnjem krogu bili uspešni ekipi iz Metlove in Galicije. Sedaj pa usmerimo pogled še na naslednji krog podlige vzhod.

Pred tokratnim krogom smo se pogovorili s Petrom Kelihom, sekcijskim vodjo in igralcem ekipe DSG Sele, kako bo po njegovem mnenju potekal naslednji krog, in ga prosili za kratko utemeljitev napovedanih izidov.

Šmihel v L. d. – Žel. Kapla 2:1

Sobota, 6. 11., ob 14:00

Mislim, da bo to precej težka tekma za Železno Kaplo. Mislim, da jim ne bo uspelo odnesti točke, ker je Šmihel v L. d. doma precej močan.

Ruda – Rikarja vas 1:1

Sobota, 6. 11., ob 15:00

Rikarja vas ima trenutno dobro formo, Ruda pa je doma močna. To bo majhen derbi, zato mislim, da bo to vsekakor lepa tekma za gledalce in da bosta obe ekipi šli narazen vsaka z eno točko.

Sirnitz – Metlova 2:1

Sobota, 6. 11., ob 15:00

Sirnitz bo po zmagi proti amaterjem Austria Klagenfurt v prejšnjem krogu zagotovo šel zelo motiviran v to tekmo. Igrati v Sirnitzu pa je za vse ekipe vedno zelo težko.

Galicija – Bilčovs 2:1

Nedelja, 7. 11., ob 15:00

Doma Galicija vedno točkuje in proti Bilčovsu bodo še dodatno motivirani za to tekmo, zato mislim, da bodo ostale tri točke v Galiciji.

Sele – Svinec 2:1

Nedelja, 7. 11., ob 14:30

To bo gotovo zelo napeta tekma in se jo splača priti gledat. Mislim pa, da bomo premagali nasprotnika, ker smo doma še zmeraj neporaženi. V tej tekmi pa gre še za obe ekipi za naslov jesenskega prvaka. To bo za nas še dodatna motivacija.