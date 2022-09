Pred samim začetkom prvenstva so nogometaši AC Philadelphia prejeli s strani mesta Dunaj v mestni hiši odlikovanje v obliki diplome in kolajn za osvojen naslov prvaka v minuli sezoni. V prvi prvenstveni tekmi so novinci tretje najvišje dunajske DSG lige slavili prvo zmago. Proti nasprotnikom, ki so prav tako lani napredovali v podligo DSG lige, je odlično delovala taktika protinapadov, je v pogovoru pojasnil trener in blagajnik društva David Hobel, ki je prepričan, da se bo ekipa, če bo na voljo dovolj igralcev, uvrstila v prvo tretjino lestvice. V primerjavi z lani je prišlo do nekaj sprememb v društvu. Novi predsednik društva je biv-ši igralec SAK Samuel Jammer, ki je nasledil Pascala Lipuscha. Za zahtevne tekme v višji ligi pa se je ekipa okrepila s tremi novimi igralci.