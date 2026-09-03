Po nogometu pa še na jormak

Letos je gostitelj dogodka ponovno Slovenska športna zveza na Koroškem, ki udeležence vabi v soboto, 5. septembra, ob 11.30 na nogometno igrišče v Globasnici. Na turnirju bodo sodelovale štiri ekipe iz Italije, Madžarske, Hrvaške in avstrijske Koroške. Srečanje ni namenjeno le nogometu, ampak tudi druženju in spoznavanju slovenske skupnosti v zamejstvu. Ob igrišču se srečujejo predstavniki politike, gospodarstva in kulture, ki si lahko izmenjajo izkušnje ter navežejo nove stike in prijateljske vezi. Po zaključku turnirja se bodo vsi udeleženci odpravili na pliberški jormak v Svavejo uto, kjer bodo dan nadaljevali v sproščenem druženju ob dobri slovenski narodnozabavni glasbi.

