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Po nogometu pa še na jormak

3.9.2026 Globasnica Globasnitz Novice
»Dobrodošli pri nas« je mednarodno nogometno srečanje, ki je prvič zaživelo leta 2016 v Bazovici v občini Trst na pobudo Slovencev iz Italije oziroma Združenja slovenskih športnih društev v Italiji.
Slika: udeleženci iz Italije, Hrvaške in Koroške dogodka Dobrodošli pri nas leta 2022

Letos je gostitelj dogodka ponovno Slovenska športna zveza na Koroškem, ki udeležence vabi v soboto, 5. septembra, ob 11.30 na nogometno igrišče v Globasnici. Na turnirju bodo sodelovale štiri ekipe iz Italije, Madžarske, Hrvaške in avstrijske Koroške. Srečanje ni namenjeno le nogometu, ampak tudi druženju in spoznavanju slovenske skupnosti v zamejstvu. Ob igrišču se srečujejo predstavniki politike, gospodarstva in kulture, ki si lahko izmenjajo izkušnje ter navežejo nove stike in prijateljske vezi. Po zaključku turnirja se bodo vsi udeleženci odpravili na pliberški jormak v Svavejo uto, kjer bodo dan nadaljevali v sproščenem druženju ob dobri slovenski narodnozabavni glasbi.

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