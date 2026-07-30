Po maturi na dvojezični TAK bo igral nogomet v Srbiji

»Moram priznati, da je do prestopa prišlo zelo hitro in spontano. Slišal sem, da ima FK Partizan Beograd interes. Malo sem premislil in sem bil mnenja, da bi menjava v tujino bila naslednji smiselni korak v moji nogometni karieri. Imel sem izredno dober občutek pri tej odločitvi. Ekipa me je tukaj zelo dobro sprejela in že po treh tednih se počutim kot doma. Že prej sem večkrat bil v Beogradu, ker sem imel tukaj atletski trening, tako da me tudi nekaj povezuje s tem mestom,« pravi Erik Kojzek, novi napadalec srbskega prvoligaša.