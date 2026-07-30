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Po maturi na dvojezični TAK bo igral nogomet v Srbiji

30.7.2026 Celovec Klagenfurt Daniel Gallob
Erik Kojzek (20) je lansko sezono še igral za člansko ekipo WAC. Nastopil je tudi za avstrijsko reprezentanco U21, kjer je 1,95 m visokemu napadalcu uspelo zadeti gol. Sedaj se je za eno leto pridružil FK Partizanu iz Beograda.
Erik Kojzek je letos maturiral na Dvojezični trgovski akademiji v Celovcu. Z WAC je zmagal v tekmah za avstrijski pokal, sedaj je pa menjal v FK Partizan Beograd.

»Moram priznati, da je do prestopa prišlo zelo hitro in spontano. Slišal sem, da ima FK Partizan Beograd interes. Malo sem premislil in sem bil mnenja, da bi menjava v tujino bila naslednji smiselni korak v moji nogometni karieri. Imel sem izredno dober občutek pri tej odločitvi. Ekipa me je tukaj zelo dobro sprejela in že po treh tednih se počutim kot doma. Že prej sem večkrat bil v Beogradu, ker sem imel tukaj atletski trening, tako da me tudi nekaj povezuje s tem mestom,« pravi Erik Kojzek, novi napadalec srbskega prvoligaša.

Erik Kojzek po zmagi v kvalifikaciji za konferenčno ligo proti ekipi FC UNA Strassen iz Luksemburga; dal je prvi gol, zmagali so s 4:0. FOTO: FK Partizan Beograd (3)

Da se je že vživel v ekipo, je dokazal tudi na zelenici. V dveh tekmah v srbski ligi je že prispeval dve asistenci in v kvalifikaciji za evropsko konferenčno ligo je pri zmagi 4:0 proti ekipi FC UNA Strassen iz Luksemburga na domačem terenu že v četrti minuti dal gol. »Načeloma je seveda cilj, da v ligi tekmujemo za naslov prvaka. Sicer sta Crvena Zvezda in Vojvodina tudi močno postavljeni. Vseeno mislim, da imamo dovolj močno ekipo, s katero hočemo priti čim dlje v evropski konferenčni ligi, isto velja tudi za srbski pokal,« je povedal Kojzek.   

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