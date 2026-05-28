Po bogoslužju na nogometno igrišče

Nogomet je začel igrati pri petnajstih letih v naraščaju SAK. Pri sedemnajstih letih je prestopil v člansko ekipo Selanov in se še natančno spominja svoje prve tekme, ko so igrali proti Krivi Vrbi, kjer sta z bratom Nantijem oba zadela po en gol. Ko je začel študirati v Salzburgu, je igral za univerzitetno ekipo, s katero so tekmovali tudi na avstrijskem univerzitetnem prvenstvu; bogoslovci so imeli vrhunsko ekipo. Po študiju, ko je že delal kot kaplan, se je vrnil v Sele. Pri 29 letih pa je moral nogometno pot zaključiti, saj si je na materinski dan, že pri prvem stiku z žogo, hudo poškodoval Ahilovo peto.
Selani bodo na domačem terenu premagali ekipo iz Ledinc, ker Ledinčanom grozi izpad iz podlige.
Na tujem bo SAK pridobil eno točko, saj bo ekipa iz Volšperka zaradi pritiska v boju za koroškega prvaka preveč živčna in ne bo osvojila važnih točk.
Globasnica je zadnjo tekmo brez težav zmagala in sem prepričan, da bodo na tujem sedaj zopet uspešni.
Glede tabelarične situacije sem prepričan, da bo Železna Kapla odločila tekmo zase. Druga ekipa KAC ima talentirane igralce, ki jih ne smeš pocenjevati.
