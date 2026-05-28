Po bogoslužju na nogometno igrišče

Nogomet je začel igrati pri petnajstih letih v naraščaju SAK. Pri sedemnajstih letih je prestopil v člansko ekipo Selanov in se še natančno spominja svoje prve tekme, ko so igrali proti Krivi Vrbi, kjer sta z bratom Nantijem oba zadela po en gol. Ko je začel študirati v Salzburgu, je igral za univerzitetno ekipo, s katero so tekmovali tudi na avstrijskem univerzitetnem prvenstvu; bogoslovci so imeli vrhunsko ekipo. Po študiju, ko je že delal kot kaplan, se je vrnil v Sele. Pri 29 letih pa je moral nogometno pot zaključiti, saj si je na materinski dan, že pri prvem stiku z žogo, hudo poškodoval Ahilovo peto.

