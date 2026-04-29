Po 43 letih je igral svojo zadnjo tekmo za Dobljane

»Prvo tekmo sem igral leta 1983. To je bila tudi prva tekma Doba. V sredo, 15. 4., pa sem igral zadnjo. Prav pri zadnji točki pa sem si še rahlo poškodoval mečno mišico,« z nasmehom pove Peter Trampusch, ki je 20 let poleg odbojke igral tudi nogomet pri ekipi iz Žvabeka. Na vprašanje, kako je bilo možno združiti oba športa, pove: »Je že šlo. Pozimi sem igral odbojko, poleti nogomet, jeseni in spomladi, ko sta se sezoni križali, je bilo malo teže združiti oba športa, je pa vedno nekako šlo.« Ženi je pravzaprav obljubil, da bo športno kariero končal že pri 30 letih, a je športu je le ostal zvest kot aktiven igralec le še nekaj let več. »Iz leta v leto je šlo potem naprej in potem ni bilo več tema,« pove. Poleg športa doma opravlja Krištanovo kmetijo, na katero se je priženil pred več kot 30 leti, prav tako dolgo pa je tudi že v občinskem svetu. Kot razlog, zakaj se politično udejstvuje, pa je povedal, da je čutil potrebo.