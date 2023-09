Od leta 2011 je Daniel Thaler športni vodja teniškega društva v Pliberku. Tenis opisuje kot šport, ki ga lahko igraš celo življenje. To pa pri njegovih drugih dveh športnih strasteh, nogometu in odbojki, ni mogoče.

Kot mladenič se je Daniel Thaler začel ukvarjati z raznimi športnimi panogami. Sprva je v njegovo športno življenje stopil nogomet, ko je s šestimi leti začel igrati pri SAK. Že kmalu pa sta se pridružila še odbojka in tenis. S slednjo športno panogo je prišel prvič v stik na domačem dvorišču, kjer so igrali z mehkejšo žogo. Prvič na teniško igrišče pa je stopil v Nonči vasi.

Teniški turnir na domačem dvorišču

Tenis mu je bil vedno všeč, saj potrebuješ samo še eno osebo, da lahko igraš. Ko je nehal z igranjem nogometa, se je zanj izoblikovala kombinacija: Poleti tenis, pozimi odbojka. Teniških osnov se je skozi leta naučil predvsem ob igranju, je v pogovoru razložil Thaler in dodal, da je doslej imel le okoli deset treningov s trenerjem. Še dobro se spominja turnirja, ki so ga pred 25 leti organizirali na domačem dvorišču (na gorici) v Nonči vasi. Polovica igrišča je bila na dovozni poti do hiše, druga polovica na cesti. Mreža je bila ograja med dovozno potjo do hiše in cesto, igrišče pa so označili s kredo. Sodelovalo je okoli 16 oseb z vasi. Ko se je približal kak avto, so tekmo začasno prekinili. Teniški turnir so tedaj zaključili s skupno grilažo.

Pot do teniškega društva

K pliberškemu teniškemu društvu je prišel Daniel Thaler pred približno 20 leti skupaj s svakom Matteom Marzanom. Pridružila sta se društvu in začela igrati tudi v prvenstvu, kjer oba igrata še danes: Matteo za člansko ekipo, kateri je letos uspel podvig iz tretje najvišje deželne lige v drugo najvišjo, Daniel pa za drugo ekipo in ekipo starostne skupine nad 35 let, s katero bo imel zadnjo tekmo letošnje sezone prav na petek, ko se začne jormak. Med jormaškim koncem tedna na teniškem igrišču ni veliko domačinov. Tu pa tam zjutraj še gre kdo igrat, čez dan in zvečer pa so vsi na jormaku, je razložil Thaler.

Med jormakom na teniškem igrišču ne vidiš veliko domačinov. Samo v petek, ko imamo zadnjo tekmo. Daniel Thaler

Šport za vse generacije

Pliberško teniško društvo ima trenutno 170 članov in članic. Najmlajši člani so stari okoli 6 let, najstarejši pa presegajo 80 let. V koroških prvenstvih nastopa okoli 100 oseb. Letos je društvo imelo javljenih 13 ekip. Pred dvema letoma so prenovili celotno društveno infrastrukturo, ki je v Pliberku za kopališčem. Pri prenovi so na streho društvene hiše dogradili tudi teraso, na kateri imajo obiskovalci in obiskovalke dober razgled po vseh igriščih. Okoli 1000 gledalk in gledalcev je na začetku meseca izkoristilo ta razgled, ko je društvo organiziralo turnir »GRENZ SLAM«, ki je bil od 8. do 13. avgusta. Na turnirju, ki ga organizirajo od leta 2021, so sodelovali najboljši igralci in igralke iz vse Avstrije in regije Alpe-Jadran. Aktivno društvo v Pliberku pa je ta konec tedna gostilo tudi okrajno prvenstvo. Za dobro vzdušje je lani poskrbel tudi turnir legend, pri katerem sodelujoče osebe nosijo samo belo obleko in igrajo z lesenim loparjem.

Oskrbovanje teniških igrišč

Teniška igrišča začnejo pripravljati v začetku oz. sredi aprila. Veliko je odvisno od vremena, pravi Thaler. Peščena teniška igrišča se morajo spomladi posušiti, preden jih lahko pripravijo za igranje. V poletnih mesecih je treba igrišča namakati. Vodo pliberško teniško društvo črpa neposredno iz reke, tako da za ta postopek ne uporabljajo pitne vode.

Nezapisano teniško pravilo

Po igranju na igrišču je treba očistiti igrišče s posebno metlo. Igrišče je treba zapustiti, kakor je bilo v prvotnem stanju, razlaga Thaler in dodaja, da je pomembno, da vidiš odtise žoge. Če je preveč odtisov na igrišču, je težko določiti, ali se je žoga odbila na igrišču ali izven njega.

Društvo je ena velika družina

Priprave na novo tekmovalno sezono se začnejo s tradicionalnim kampom v Poreču. Športni vodja Thaler se z veseljem spominja letošnjih priprav sredi aprila v hotelu Valamar. Društvu se vsak čas lahko pridruži vsakdo. Igrišča v Pliberku lahko uporabljajo tudi osebe, ki niso včlanjene, potrebna je le pravočasna rezervacija na spletni strani: www.bleiburg.tennisplatz.info.