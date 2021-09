V avstrijskem šolskem vsakdanu petica ne sproža lepih občutkov. Obratno pa je bilo v minulem krogu za Selane, za katere je številka pet bila v več ozirih dobrega značaja.

Varovanci trenerja Djukića so namreč doma proti Podkrnosu slavili peto zaporedno zmago. S tem uspehom so se oddaljili na lestvici od drugouvrščene ekipe iz Grabštanja za pet točk. A ne le na prvenstveni lestvici niso nogometaši iz Sel na samem vrhu, temveč tudi na lestvici Fair-Play, ki prikazuje, koliko rumenih oz. rdečih kartonov je prejela posamezna ekipa. Tudi na lestvici Fair-Play imajo Selani pet točk prednosti pred drugouvrščenimi iz Bilčovsa, ki so v minulem krogu jasno premagali enega od favoritov za podvig v koroško ligo. Proti ekipi iz Grabštanja so Bilčovščani namreč na domačih tleh zmagali s 4:0. Tri zadetke je k uspehu prispeval na ta dan izredno dobro razpoloženi Markus Partl.

Na Rudi pa so zaman čakali na zadetek, saj se je tekma proti SV Donau končala z 0:0. Prav tako neodločen izid je bil na nogometnem igrišču v Metlovi, z edino razliko, da se je dvoboj proti St. Stefanu v Labotski dolini končal z 1:1. S temi izidi Ruda, Bilčovs in Metlova še zmeraj ostajajo v zgornjem delu lestvice.

V spodnjem delu pa sta ekipi iz Železne Kaple in Rikarje vasi. Nogometaši iz Železne Kaple so na domačih tleh pred okoli 200 ljudmi podlegli z 1:2 proti ekipi ASV.

Rikarja vas pa si je po zaostanku priborila proti Galiciji še neodločen izid, ki pa ni preprečil, da bi nogometaši iz Rikarje vasi ne končali vikenda na dnu lestvice.