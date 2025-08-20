Petič približali bogat svet športa 

Koordinator športnih dnevov Peter Oraže je poudaril, da so se letos osredotočili na nogomet, saj je v društvu vse več selskih deklic, ki trenirajo nogomet v društvu. »Vsak otrok je v teh dveh dneh napredoval v vseh treh športnih panogah – nogometu, plezanju in namiznem tenisu,« je dejal Oraže. Treningi so potekali v ljudski šoli v Selah in na stadionu pod Košuto, ekipe trenerjev in pomočnikov pa so bile skoraj tako številne kot skupina otrok. »Brez ljudi v ozadju – trenerjev, kuharjev, prostovoljcev – tega ne bi mogli izpeljati. Moja posebna zahvala gre prav njim,« je dodal koordinator Oraže, ki dodaja, da bodo s tovrstno ponudbo nadaljevali verjetno tudi v naslednjih letih. Otroci so dan za dnem krožili med nogometnim igriščem, mizami za tenis in plezalno steno, z energijo, ki je spominjala na profesionalne priprave kakšne mlade ekipe. »Lani smo imeli na programu še vadbo iz sklopa Beweg dich Schlau, a so otroci dali jasno vedeti, da jim je ena ura takega treninga preveč,« je razložil Oraže in pripomnil, da so tako prilagodili program s pohodom na planino.