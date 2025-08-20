Petič približali bogat svet športa 

Leta 2021 so v Selah prvič organizirali športne dneve. Tudi letos je društvo DSG Sele v sodelovanju s Prijatelji narave Sele, Slovensko športno zvezo in Krono poskrbelo, da so se mladi lahko tudi poleti ukvarjali s športom.
Namen večdnevnega programa, ki vključuje različne športne panoge, je že od začetka približati mladim bogat svet športa.
Koordinator športnih dnevov Peter Oraže je poudaril, da so se letos osredotočili na nogomet, saj je v društvu vse več selskih deklic, ki trenirajo nogomet v društvu. »Vsak otrok je v teh dveh dneh napredoval v vseh treh športnih panogah – nogometu, plezanju in namiznem tenisu,« je dejal Oraže. Treningi so potekali v ljudski šoli v Selah in na stadionu pod Košuto, ekipe trenerjev in pomočnikov pa so bile skoraj tako številne kot skupina otrok. »Brez ljudi v ozadju – trenerjev, kuharjev, prostovoljcev – tega ne bi mogli izpeljati. Moja posebna zahvala gre prav njim,« je dodal koordinator Oraže, ki dodaja, da bodo s tovrstno ponudbo nadaljevali verjetno tudi v naslednjih letih. Otroci so dan za dnem krožili med nogometnim igriščem, mizami za tenis in plezalno steno, z energijo, ki je spominjala na profesionalne priprave kakšne mlade ekipe. »Lani smo imeli na programu še vadbo iz sklopa Beweg dich Schlau, a so otroci dali jasno vedeti, da jim je ena ura takega treninga preveč,« je razložil Oraže in pripomnil, da so tako prilagodili program s pohodom na planino.
Že lani sem bila v Selah na športnih dnevih. Najraje plezam in sem tudi članica športnega društva Šentjanž. Lani sem postala koroška podprvakinja v plezanju. S plezanjem sem začela pri petih letih. S tem športom pa sem začela, ker imamo v naši vasi dobre pogoje. Letos bom šla v tretji razred Slovenske gimnazije. Med počitnicami poleg plezanja igram tudi tenis.
Imam dve starejši sestri, Laro in Marino, ki sta tudi na športnih dnevih. Letos bom začel hoditi v ljudsko šolo v Selah in se že veselim na to. Nogomet sem začel igrati pred dvema letoma, ko sem bil star štiri leta. Igram pa pri KOŠ-GOL. Najraje igram kot napadalec. Moj najljubši soigralec pa je moj bratranec Dejan Dovjak. Ko bom velik, pa bi rad postal nogometaš in kmet.
Iz rubrike Galerije preberite tudi