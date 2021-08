Za SAK je Patrick istega pomena kot Alaba za Real ali prej Bayern München. V ponedeljek je praznoval 30. rojstni dan, v soboto, 21. avgusta se bo poročil, kmalu pa bo šel z družino v novo hišo na Radišah.

Takih igralcev kot je Patrick Lausegger, je v 50-letni zgodovini le malo. 100-% zvest klubu, od U8 do članske ekipe, vedno zgleden in vedno dobre volje, motivator in zanesljiv na igrišču.

Maturant Slovenske gimnazije je samostojen fizioterapevt na Vrbi in ima dva otroka. Preden si je ustvaril družino, je bil SAK glavna skrb, zdaj se mora seveda v prvi vrsti posvetiti svojemu domu, ki si ga je zgradil na Radišah. Tam se nove družine že veselijo, še posebej nekdanji kapetan SAK Janko Woschitz, ki pride na vsako tekmo SAK.

Na derbiju SAK – ASK (2 : 2) je napravil začetni udarec celovški podžupan Lojze Dolinar (četrti z leve). Z l.: Muharemovič, Sadnek, Lausegger, Andreas Solbauer (Villacher), vratar SAK Ainetter

Na tekmi SAK – ASK je Patricka posebej natančno gledal legendarni Christian Wöbl in dejal: »Lausi lahko v tej formi igra še deset let«. Lausi se je malo nasmejal in dejal, par let pa še gotovo, deset je pa skoraj malo preveč. Pod njegovim vodstvom je SAK letos spet na uspešni poti, po štirih krogih je spet v sprednjem delu lestvice. Lausegger: »Novi trener Goran Jolič je spet prinesel red in sistem v ekipo, od tekme do tekme smo bolj konstantni. To nedeljo igra SAK že ob 10:30 v Šentandražu, ki je praktično tretja ekipa prvoligaša WAC.