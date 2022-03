V optimističnem vzdušju glede prihajajoče jadralne sezone, ki naj bi – zaradi ukinitve varnostnih ukrepov v zvezi s koronavirusom – bila bolj pestra kot v preteklih dveh letih. Na sedežu Slovenske športne zveze v Celovcu je bil v torek, 28. 3., redni občni zbor Nautik kluba Korotan, edinega slovenskega jadralnega kluba na Koroškem, ki je včlanjen tudi v Slovensko športno zvezo. »Klubska jadrnica je že v vodi (privezana je v kopališču Kropfitsch v Krivi Vrbi) in jo bodo člani kluba po nekaj čistilnih posegih in manjših popravilih lahko spet koristili,« je povedal vnovič potrjeni predsednik kluba in celovški podžupan mag. Lojze Dolinar. Dodal je še, da klub vsem tistim, ki se z jadrnico še ne vozijo oz. še ne jadrajo sami, ponuja v majskih in junijskih dneh uvajanje v navtične veščine (po dogovoru), poleti pa je v načrtu Teden jadranja na morju. Tudi v tem tednu se udeleženke in udeleženci lahko naučijo navtičnih veščin oz. izpopolnijo svoje navtično znanje. Zainteresirani naj se javijo do 31. maja 2022 pri klubu.

Po razrešitvi starega odbora je bilo na občnem zboru izvoljeno tudi novo, staro vodstvo kluba z nekaterimi manjšimi spremembami. Predsednik ostaja mag. Lojze Dolinar, njegov namestnik je še naprej dr. Franc Wutti, tajnik pa je kot doslej Ivan Lukan. Za novega blagajničarja je bil izvoljen Benjamin Izmajlov. Nadaljnji člani odbora so dr. Andreja Valič Zver in Stanislaus Tschaschel (oba sta tudi računovodji) ter Gregor Cilenšek in Marko Loibnegger. Novo vodstvo je bilo potrjeno soglasno.