Opravičilo po rasističnem napadu na SAK: Lepa in pomirljiva gesta boroveljskega ATUSA

Ukrepala pa sta kluba. Na predlog predsednika ATUS Armina Deomića so prišli trener Mario Verdel, kapetan Lukas Jaklitsch in igralec Hannes Schwarz v Welzenegg, kjer se je po treningu zbrala cela ekipa SAK. ATUS se je igralcem SAK opravičil in poudaril, da je vsem zelo žal in da se bodo po­trudili, da se v prihodnje kaj podobnega ne bo zgodilo več. Armin Deomić, po rodu Bosanec, je posebej poudaril, da je v klubu ATUS Ferlach v ekipi več narodnosti in da klub sodeluje tudi v antirasistični iniciativi ÖFB. Prav zato mu je posebej žal, da je do tega prišlo in verbalni in fizični napadi nikakor niso v smislu kluba.