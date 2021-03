Smučišče na Peci je v tej zimi živelo predvsem od domačih dnevnih gostov. Do velikonočnega ponedeljka se bo mogoče še smučati s pogledom na Podjuno.

Podkraj Gondole na Peci so lahko zasedene le do polovice, gostinske storitve so močno omejene, meje praktično zaprte, a vendar je poslovodja smučišča na Peci Hubert Ramskogler z aktualno smučarsko sezono zadovoljen. »Za nas se je splačalo, tudi ekonomsko, ker smo tako ali tako odvisni od dnevnih gostov, letos pa smo pridobili veliko domačih obiskovalcev, ki so se odločili za smučanje, ker drugih športov, na primer tenisa, niso mogli izvajati.« Grenak priokus je zaradi ukrepov za zajezitev koronavirusa pomenil predvsem izostanek gostov iz Slovenije, ki v običajnih zimah poskrbijo za dobrih 40 odstotkov prometa na edinem podjunskem smučišču. Poleg tega na gori letos ni gostinske ponudbe, zaprt je tudi spust v dolino, da bi tako preprečili gnečo pri dolinski postaji žičnice in razbremenili gondole.

Ramskogler ocenjuje, da so obiskovalci dobro sprejeli obvezno nošenje FFP2 mask od blagajne naprej, posebej pa v gondolah. »Ni bilo kakšnih posebnih težav, 99,9 odstotka smučarjev je to povsem normalno uvidelo, posamezne izjeme pa je bilo tudi še mogoče prepričati o potrebnih ukrepih.«

Do cvetne nedelje je smučišče na Peci odprto le še ob petkih, nedeljah in sobotah, med velikim tednom pa spet vsak dan vse do 5. aprila, velikonočnega ponedeljka.