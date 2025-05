Olimpijsko dviganje uteži: Dominik Čertov odslej profesionalec

Skupno se je za mesta potegovalo 96 atletov in atetinj. Sprejeli so jih 29 – eden od njih je olimpijski dvigovalec uteži Dominik Čertov. Program vrhunskim športnikom omogoča v treh letih poklicno izobrazbo za paznika v zaporu. Ob tem pa jim nudi tudi dovolj časa, da profesionalno izvajajo svoj šport. »Pogodbo smo prejeli za tri leta. En mesec na leto na nas čaka izobrazba, preostali čas je namenjen športu. Na koncu teh treh let pa nas čaka zaključni izpit,« pravi Dominik Čertov, ki je o tem programu, ki ga v tej obliki prvič ponujajo, izvedel od prijatelja. Prijavni proces je trajal pet mesecev. Naslednje tekmovanje za Čertova, ki je odraščal v Selah, bo konec maja avstrijsko prvenstvo.