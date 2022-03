Na Hrastjah v Šentjanžu je športno društvo Šentjanž v soboto, 19. 2., skupaj z društvom za lahko atletiko iz Sveč prvič priredilo olimpijske igre za otroke. Tekmovanja v štirih panogah se je udeležilo 48 otrok do dvanajstega leta starosti.

Ob krasnem vremenu so se merili v veleslalomu, smučarskih skokih, sankanju in biatlonu. Pri biatlonu so otroci namesto streljanja s puško metali na postavljene pločevinke. Čeprav so prireditev organizirali kratkoročno, so za izvedbo pridobili okoli 20 oseb, ki so pomagale v ozadju, je v pogovoru za Novice pojasnil predsednik ŠD Šentjanž Daniel Užnik. Dodaja, da je lepo videti toliko oseb, ki navdušeno sodelujejo pri delu v društvu. Tudi sodelovanje z društvom iz Sveč je potekalo zelo dobro. Pri tekmi sami je opazil, da so bili tako otroci kot tudi starši nadvse zadovoljni s ponujenim programom na Hrastjah, kar je tudi navdih, nadaljevati s tem v naslednjih letih.

Slike: Tomo Weiss