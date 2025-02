Okrajno prvenstvo v alpskem smučanju: Uspešni niso le v šoli, tudi na smučeh

Moštvo mladincev letnika 2007 in 2008 si je s prvim mestom zagotovilo nastop na koroškem prvenstvu, ki bo potekalo v sredo, 26. februarja, na Osojščici. Moštvo so sestavljali: Marko Kulnik, Marko Sabotnik, Milan in Noa Mosser. Med posamezniki so se na kvalifikacijah izkazali Bor Josifov Pavlič (5.A) z 2. mestom ter Annika Oraže (4.A) in Sophie Buxbaum (7.A), ki sta dosegli 3. mesto. Na tekmovanju je 3. mesto osvojilo tudi moštvo mlajših dečkov letnika 2011–2012.Lanskoletna zmagovalka okrajnega prvenstva Aurora Barbarotto (5.A) je letos zasedla 5. mesto, enako kot Marko Kulnik (7.A). Tekmovalce sta spremljala profesorja Niko Ottowitz in Janko Smrečnik.