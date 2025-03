V tekmah so bile odločilne malenkosti. V soboto, 1. marca, pa je bil razplet tekme v pliberški JUFA areni. Vse tri sete so Dobljani dobili s 25:17. S tem so napredovali v polfinale, kjer jih čaka Hartberg. V drugi polfinalni dvoboj se glasi UVC Gradec proti Hypo Tirol. Slednja ekipa je nedavno najavila, da v naslednji sezoni ne bo več tekmovala v odbojkarskem vsakdanu.