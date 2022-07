Članske, mladinske in otroške selekcije večih koroških obojkarskih klubov, ki so se izkazali na deželni in državni ravni, je v sredo, 13. julija v Dvorani zrcal sprejel in počastil deželni glavar Peter Kasier. Močno zastopani so bili Dobljani, prvaki koroške deželne lige s člansko selekcijo, pa tudi z mešano ekipu U12 in fanti U13. Odbojkaricam in odbojkarjem je deželni glavar čestital za njihove uspehe, zahvalil pa se je tudi funkcionarjem in funkcionarkam koroških odbojkarskih klubov. Po besedah Petra Kaiserja je odbojka najuspešnejša skupinska športna panoga v deželi, merjeno z uvrstitvami na vseavstrijskih ligaških tekmovanjih.