Jonas Možina je v Mariboru z avstrijsko odbojkarsko reprezentanco starostne skupine pod 17 let igral na kvalifikacijah za evropsko mladinsko prvenstvo, ki bo potekalo letos julija v Črni gori.

Avstrijski reprezentanci je manjkalo le malo, da bi se neposredno uvrstila na evropsko prvenstvo. Na kvalifikacijskem turnirju v Mariboru je sodelovalo osem reprezentanc. Od teh se je lahko le ena neposredno kvalificirala za evropsko prvenstvo. Mladinski izbrani vrsti Slovenije in Avstrije sta zasluženo vstopili s štirimi zmagami in le enim izgubljenim nizom v finalno tekmo. Odločilno tekmo so bolje začeli gostitelji iz Slovenije in odločili tako prvi kot tudi drugi niz zase. V tretjem nizu je mladinski reprezentanci iz Avstrije uspelo rezultat znižati na 1:2, vendar se je tekma na koncu končala z 1:3 za Slovenijo, ki se je z zmago uvrstila v končnico evropskega prvenstva v Črni gori, na katerem bo letos prvič sodelovalo 16 ekip.

Izbrana vrsta Avstrije ima naslednjo priložnost, da se uvrsti na evropsko prvenstvo, konec aprila. To je tudi velik cilj, je v pogovoru povedal Jonas Možina, ki trenutno igra že za drugo ekipo Dobljanov in deloma tudi že trenira pri članski ekipi. Perspektivni igralec Doba, ki se z odbojko ukvarja že osem let, je od turnirja v Mariboru za lastno kariero pridobil zelo veliko. Poleg kvalifikacije za evropsko prvenstvo pa letos želi z ekipo iz Doba postati avstrijski prvak starostne skupine pod 18 let.