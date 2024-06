Začetek sezone je za SK Zadruga Aich/Dob zagotovljen, saj je sedaj zmenjeno, da lahko naprej igrajo in trenirajo v pliberški JUFA areni; a to le zaenkrat za šest mesecev. V torek, 11. junija, je bila po dolgih pogajanjih med JUFA, mestno občino Pliberk, deželo Koroško in športnim društvom SK Zadruga Aich/Dob najdena rešitev za naslednjih šest mesecev. Prekinjena pogodba z JUFA je bila za to obdobje ponovno vzpostavljena. Športni direktor Dobljanov Martin Micheu je izjavil, da so bila pogajanja zelo težka, vendar so lahko v duhu športa našli rešitev za naslednjih šest mesecev. Tako lahko začnejo s pripravami na novo sezono in sestavijo ekipo za prihajajočo. Do konca leta pa morajo nato najti trajno rešitev za problematiko dvorane. Zato je sedaj po mnenju Micheua potrebno, da dežela, občina in vsi podporniki kluba prispevajo svoj delež k iskanju dokončne rešitve. S polletno gotovostjo o tem, kje lahko igrajo domače tekme, se bodo v naslednjih dneh začela pogajanja z novimi igralci.