Odbojka: Trije novi obrazi v Dobu in novosti o dvorani

»Junija poteče pogodba z JUFA areno, zato upam, da bomo imeli rešitev za dvorano še sedaj maja,« je povedal v pogovoru športni direktor Martin Micheu. Slednji je povedal, da je v primerjavi z lansko sezono ekipo zapustilo 10 igralcev. S tremi novimi pridobitvami je trenutno po navedbah Micheua v kadru šele šest igralcev. Iz tedna v teden želi sedaj napolniti kader, ki naj bi v naslednji sezoni igral za prva mesta. Kaj bo točen cilj, še ni določeno, saj bo treba še pogledati, kako se bodo okrepile preostale ekipe v avstrijskem prvenstvu, v katerem letos ne bo več nastopal serijski zmagovalec in vsakoletni favorit Hypo Tirol. Prav za Hypo Tirol je od leta 2022 do 2024 igral Luan Weber. Nazadnje je leta 1991 rojeni odbojkar igral v domači Braziliji za ekipo Volei Sao Jose, pred tem pa v Milanu in v Združenih arabskih emiratih. Martin Micheu je povedal, da je Luan Weber velika obogatitev za celotno avstrijsko odbojkarsko ligo in da se z njim v svojih vrstah lahko boriš za prva mesta. V tem tednu pa sta se Dobu pridružila še češka reprezentanta Jiři Srb (organizator igre) in Jan Jirasek (sprejemalec napadalec).