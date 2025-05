Odbojka: Sebastian Sablatnig bo ostal pri Dobljanih

En obraz je domačim navijačem in navijačicam že znan – namreč obraz Sebastiana Sablatniga, ki je že lani igral za Dobljane in kaže, da ni prepričal le publike, temveč tudi šport­nega direktorja Martina Micheua. Ta je povedal, da bodo potrebovali vsaj 12 igralcev do začetka sezone. Drugi dve novi pridobitvi Doba pa sta 19-letni Tobias Reinstadler, ki je prej igral za ekipo Sport­union St. Pölten, in 18-letni Johannes Miggitsch, ki je prej igral za VBK Klagenfurt. Sebastian Sablatnig in Tobias Reinstadler sta bila v torek vpoklicana v avstrijsko člansko reprezentanco, s katero se bosta v naslednjih tednih pripravljala z izbrano vrsto najboljših 16 avstrijskih igralcev v gradiščanskem Steinbrunnu. Prva tekma bo 7./8. junija v Luksemburgu. Višek pa bo za avstrijske reprezentante domači turnir, ki bo od 27. do 29. junija v spodnjeavstrijskem Amstettnu. Dotlej pa bo verjetno tudi znano, kdo bodo še drugi novi igralci, ki bodo naslednje leto nosili dres Doba.