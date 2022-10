Odbojkarji športnega kluba SK Zadruga Aich/Dob so v soboto na četrti prvenstveni tekmi v zvezni ligi AVL doživeli drugi poraz. Z 0:3 v nizih so Dobljani v Innsbrucku gladko izgubili srečanje z ekipo Hypo Tirol. Z začetkom v avstrijski ligi športni direktor Martin Micheu nikakor ni zadovoljen, saj je to eden najslabših začetkov v zadnjih dveh desetletjih. Potrebne bodo spremembe.

Z nadvse uspešnimi nastopi v kvalifikacijskih krogih za ligo prvakov so Dobljani dokazali, da se v ekipi skriva velik potencial. Tega pa na tekmah v avstrijskem prvenstvu še niso dokazali tako pogosto, kakor je to pričakoval športni direktor Martin Micheu. V pogovoru je razložil, da je na novo sestavljena ekipa letos že pokazala dobro igro, ni pa bilo še vse perfektno. Dopadljivi nastopi so bili vidni predvsem na mednarodnih tekmah, v avstrijski ligi pa po njegovem mnenju še niso igrali prepričljivo, čeprav so dve tekmi odločili zase.

Trenutna situacija

Po štirih tekmah so varovanci trenerja Zorana Kedačiča na šestem mestu. S tem so oddaljeni dve mesti od zastavljenega cilja. Cilj po osnovnem delu je namreč uvrstitev med prve štiri. Od tega je ekipa trenutno še daleč, je v pogovoru pojasnil Micheu. Ekipa iz Doba v letošnjem prvenstvu nastopa v mednarodni ligi MEVZA. To je dobra priprava za težke tekme v končnici prvenstva. Veliki cilj še zmeraj ostaja uvrstitev v finalno serijo avstrijskega prvenstva.

Morebitne spremembe

»Če moramo reagirati, moramo to storiti sedaj in tu je možno vse,« je jasno povedal Micheu in dodal, da tako, kot je sedaj, ne bo šlo naprej. V teku tedna so potekali pogovori z igralci in trenerjem. Naslednjo tekmo v avstrijskem prvenstvu imajo v soboto, 5. 11., doma proti Waldviertlu.