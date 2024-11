Odbojka: Kako bo šlo naprej z JUFA areno, še ni jasno

Po zaprtju hotela začetek novembra je SK Zadruga Aich/Dob od lastnika dvorane JUFA dobil prvo pisno pogodbo, ki klubu zagotavlja uporabo dvorane vsaj do konca sezone. Do sedaj so bili tovrstni dogovori le ustni. »Ponudba ni bila sprejemljiva. JUFI smo odpisali in upamo, da dobimo še ta teden kak odgovor,« pravi športni direktor Martin Micheu, ki tudi z nastopom odbojkarjev ni zadovoljen. »V taki situaciji, kot je klub, bi morali igralci dati še več od sebe. Pričakujem reakcijo ekipe,« pravi Micheu.