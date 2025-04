Odbojka: Dob odslovil trenerja in zmagal na tujih tleh

Brazilec je mesto trenerja v Pliberku nastopil konec leta 2023, pred tem je delal v Bahrajnu pri odbojkarskem klubu Al-Nassr. Odbojkarji SK Zadruga Aich/Dob so nato v soboto pod vodstvom šport­nega direktorja Martina Micheua na tujem premagali TSV Hartberg s 3:1 v nizih in si priborili še nadaljnjo tekmo pred domačim občinstvom v polfinalni seriji na tri zmage v zvezni ligi AVL. Z zmago so Dobljani zmanjšali zaostanek v seriji na 1:2. Četrti polfinalni dvoboj je bil na sporedu v sredo, 2. aprila po redakcijskem zaključku. V slučaju zmage Dobljanov bo odločilna tekma za napredovanje v finale v soboto, 5. aprila, v Hartbergu. Prvi finalist pa je že znan. Kot je bilo pričakovano, je favorit in branitelj naslova prvaka Hypo Tirol brez težav s 3:0 v seriji na tri zmage in celo brez izgubljenega niza porazil UVC iz Gradca.