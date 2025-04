Odbojka: Bronasta kolajna za tretjo ekipo Dobljanov

Tako Dobljanom ni uspelo doseči pred sezono zastavljenega cilja, to je uvrstitev v finale. Razočaranje je bilo veliko, saj je bila ekipa v vsaki tekmi vsaj enakovredna. Člani Doba se bodo v seriji za tretje mesto pomerili z ekipo UVC iz Gradca. Prva tekma bo v soboto, 12. aprila, ob 19.00 v pliberški JUFA areni. V koroški ligi pa je tretja ekipa Dobljanov že osvojila bronasto kolajno. V napeti seriji so Dobljani prvo tekmo na tujem v Grabštanju izgubili še s 3:1 v setih, drugo tekmo v ponedeljek, 31. marca, pa so v Kulturnem domu Pliberk jasno odločili zase s 3:0 v setih. Kakor predpisujejo pravila, je dokončno odločitev privedel tako imenovani zlati set, ki se igra le na 15 točk in ne kot običajno v odbojki na 25 točk. Tega so Dobljani dobili tesno s 15:13 in si s tem zagotovili tretje mesto na Koroškem.