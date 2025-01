Teden pred božičem se je odbojkarski klub SK Zadruga Aich/Dob v polfinalu avstrijskega pokala v domači areni JUFA v Pliberku pomeril z ekipo Union Raiffeisen Waldviertel. Tekmo so Dobljani odločili zase s 3:1 (25:21, 25:20, 26:28, 25:19). S tem so se uvrstili v finale, kjer se bodo pomerili s Hypo Tirolom, ki je svojo polfinalno tekmo odločil zase proti UVC Holding iz Gradca s 3:1. Tirolci so favorit, v športu pa je možno vse.