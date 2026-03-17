Od šolskih telovadnic do Schladminga

17.3.2026 Celovec Klagenfurt Novice
V spretnostnih vajah, ki združujejo gibanje in razmišljanje, potekajo šolski predizbori. Minuli teden sta se za koroški finale uvstili že dve ekipi.
To so finalisti in finalistke Mohorjeve ljudske šole in Ljudske šole 24, 25. aprila pa se bodo v Treibachu pomerili v koroškem finalu. Če bodo tam med prvimi, pa bodo tekmovali na avstrijskem finalu, ki bo 25. junija v Schladmingu.

Pred dvema letoma so se dijakinje ljudske šole v Selah uvrstile v državni finale v Schladmingu. Ta športni dosežek si je priborila ekipa, ki so jo sestavljale Sara Juch, Olivia Rühl, Sofia Juch, Hanna Kleber, Sanja Oraže, Julia Kelih, Mila Oraže, Lara Dovjak, Natascha Supan in Jana Supan. Njihova pot do finala se je začela že s šolskim pred­izborom, nato pa so uspešno nastopile še na koroškem finalu. V letošnjem šolskem letu se je za koroški finale minuli četrtek uvrstila po ena ekipa iz Mohorjeve ljudske šole in iz Ljudske šole 24. V tednih pred tekmovanjem so učenci pri pouku telovadbe vadili posebne gibalne vaje, ki jih je v sodelovanju s ServusTV in znanstveniki s Tehniške univerze v Münchnu razvil nekdanji vrhunski smučar Felix Neureuther. 

V prihodnjih tednih bodo šolske predizbore organizirale in izvedle tudi ljudske šole v Rožeku, Borovljah in Selah. 

