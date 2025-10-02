Od nogometnega igralca do sodnika

Armin Sadiković (27) iz Celovca je leta 2019 maturiral na Trgovski akademiji. Šest let že dela pri firmi Glock, nogomet pa je za rekreacijo igral na Bistrici v Rožu. Sošolec Robin Mak pa ga je nagovoril, naj pride igrat v Sele. Po prvih tekmah v rezervni ekipi je hitro napredoval do članske vrste, kjer je igral do konca leta 2021. Potem pa so ga zdravstvene težave prisilile k odločitvi, da preneha. Še vedno je hotel ostati povezan z nogometom in znanec, ki je danes tudi njegov mentor, mu je predlagal, naj se vpiše na tečaj za sodnike. »Opravil sem ga in zdaj to res rad počnem in zdravstveno gre,« pravi sodnik za koroške podlige, ki pa je tudi že v akcjii kot pomočnik v koroški ligi in tudi v regionalni ligi.