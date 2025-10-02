Od nogometnega igralca do sodnika

Armin Sadiković (27) iz Celovca je leta 2019 maturiral na Trgovski akademiji. Šest let že dela pri firmi Glock, nogomet pa je za rekreacijo igral na Bistrici v Rožu. Sošolec Robin Mak pa ga je nagovoril, naj pride igrat v Sele. Po prvih tekmah v rezervni ekipi je hitro napredoval do članske vrste, kjer je igral do konca leta 2021. Potem pa so ga zdravstvene težave prisilile k odločitvi, da preneha. Še vedno je hotel ostati povezan z nogometom in znanec, ki je danes tudi njegov mentor, mu je predlagal, naj se vpiše na tečaj za sodnike. »Opravil sem ga in zdaj to res rad počnem in zdravstveno gre,« pravi sodnik za koroške podlige, ki pa je tudi že v akcjii kot pomočnik v koroški ligi in tudi v regionalni ligi.
Pričakujem zmago svoje stare ekipe. Vem, da imajo kvalitetno ekipo in če bodo dali vse od sebe, bodo na domačem igrišču tudi lahko premagali goste iz Marije na Zilji.
SAK je predzadnji, Špital pa zadnji. To bo zelo napeta tekma, ki jo bo, mislim, odločil le en zadetek. Mislim, da bo ta zadetek uspel SAK-u.
Šentjakob v Rožu še ni prišel v ritem v tej sezoni in jim še ne gre tako dobro. Mislim pa, da bodo proti Bilčovsu igrali neodločeno.
Ta konec tedna bom pomočnik v soboto na tekmi med ATUS Borovlje in Pliberkom. V nedeljo pa sodim tekmo Globasnica proti St. Michaelu. Zato tekme tudi ne bom napovedal, ker jo sam sodim.
