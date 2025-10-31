Od koroškega podprvaka do »profija«

Matejo Gregorič se je rodil 13. aprila 2017, kot drugi otrok Danijela Gregoriča in Alexandre Lipuš-Gregorič. Odraščal je v Dobrli vasi, kjer je obiskoval vrtec Mavrica. Danes obiskuje ljudsko šolo v Sinči vasi. Ljubezen do športa ga spremlja že od mladih nog – bodisi do gimnastike, smučanja ali nogometa.
»Vse se je začelo pred dvema letoma, ko je poleti v Šmihelu potekal enotedenski tečaj plezanja,« pove Alexandra Lipuš-Gregorič, Matejova mama.
Tečaj je organiziralo društvo Naturfreunde Petzen (NFÖ), ki je poleg intenzivnega tečaja ponudilo tudi redne treninge. Mateju je bil tečaj tako všeč, da sta se skupaj s sestro Valentino (12) jeseni prijavila v plezalni klub.
Sprva je je imel trening le enkrat na teden in je bil zgolj prostočasna dejavnost, a se je to spremenilo, ko je prvič tekmoval v JUFA Areni v Pliberku. »Videli so, da je zelo dober, in so ga vprašali, če bi želel trenirati dvakrat na teden in hoditi na tekmovanja,« doda mama.
Sledila so številna tekmovanja po Avstriji, kjer je na turnirjih v balvanskem plezanju dosegel visoke uvrstitve: KidsCup 1. mesto, Spring Masters 2025 5. mesto, Kärntencup 1. mesto itd. Vrhunec med uspehi pa je bil lansko leto, ko je na deželnem prvenstvu v balvanskem plezanju osvojil 2. mesto v kategoriji U8.
»Treniram dvakrat na teden po dve uri,« pojasni Matejo. Njegova skupina za tekmovanja šteje osem otrok, starih od 8 do 14 let, treningi pa so raznoliki glede na lokacijo: Šmihel je namenjen plezanju na prostem, JUFA Arena plezanju po vrvi, Volšperk in Prevalje pa balvanskem plezanju. Ker je Matejo tudi član koroške plezalne ekipe Austria Climbing, ima še dodatne treninge. Njegov trener je Daniel Oman. Kljub vsemu pa fant v pogovoru prizna: »Včasih nimam motivacije. Preprosto nimam volje za trening.«
Letošnja plezalna sezona se še ni končala. Zlasti pred dvema tednoma je Matejo Gregorič v Schladming-Dahsteinu v balvanskem plezanju osvojil 3. mesto. Poleg tega se je moral mladenič v olimpijskem centru v Celovcu preveriti v testiranju zmogljivosti, da bodo sestavili boljši načrt za njegov trening.
Za naslednje leto je ponovno predvidena udeležba na državnem prvenstvu kot tudi kvalifikacija za avstrijsko prvenstvo.
Na vprašanje, kaj je njegova največja želja, ki jo želi doseči v tem športu v prihodnosti, je osemletni fant dal jasen odgovor: »Hočem postati profesionalni plezalec.«
