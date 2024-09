Z leve: tajnik SŠZ Marko Loibnegger, minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon, predsednik SŠZ Marijan Velik, deželni glavar Peter Kaiser in deželni športni direktor Arno Arthofer

Slovenska športna zveza (SŠZ) je minuli torek, 17. septembra v iKultu v Celovcu praznovala svojo 75. obletnico. Ob tej priložnosti so pri SŠZ izdali knjigo na 160 straneh o zadnjih 25 letih delovanja.

Bolj sprint kot maraton je bila proslava obletnice Slovenske športne zveze. Moderator Miran Kelih je na oder povabil koroškega deželnega glavarja Petra Kaiserja, ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona ter predsednika SŠZ Marijana Velika. Dogajanje je popestrilo več videoposnetkov, ki jih je sestavila Milena Olip in ki so prikazali ključne trenutke zadnjih 25 let delovanja zveze.

Predsednik odbojkarskega kluba SK Aich/Dob Daniel Thaler in tajnica Tanja Jenič

Koroški deželni glavar Peter Kaiser je v svojem govoru podčrtal pomen Slovenske športne zveze tako v vrhunskem kot tudi v ljubiteljskem športu. Dejal je, da šport združuje ljudi in da si brez prispevka Slovenske športne zveze ne more predstavljati koroškega športa.

Sonja Koschier, Magdalena Kulnik, Robert Sturm in Franc Topolovec

Minister Matej Arčon je poudaril, da je njegova življenjska pot tesno prepletena s športom. Kot nekdanji športnik in športni funkcionar je velik podpornik športnih dejavnosti in je obljubil, da lahko zveza tudi v prihodnje računa na podporo Urada vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Zaupal je, da bo na­slednji korak ustanovitev zamejske športne koordinacije, ki bo delovala po vzoru obstoječih zamejskih koordinacij v kmetijstvu in gospodarstvu. Organizacija naj bi nastala v sodelovanju z ministrstvom za gospodarstvo, turizem in šport. Ob tej priložnosti je Arčon zvezi podelil priznanje urada.

Ustanovni predsednik KOŠ Tonč Malle in športni vodja kluba Štefan Hribar

Predsednik zveze Marijan Velik je po prireditvi povedal, da zelo pozitivno ocenjuje preteklih 32 let kot predsednik zveze. Dejal je, da je delo zveze v preteklih letih potekalo na visoki ravni, ter izrazil veselje, da so presegli turbulentna 90. leta, ko je bilo športno dogajanje močno politizirano in ko je šlo za levo ali desno. Dodal je, da šport ne sme biti prostor za politična nasprotja, kar danes večina tudi razume.

Marko Loibnegger, ki je že 12 let tajnik zveze, je poudaril, da bo eden ključnih lastnih projektov zveze še naprej Kampus, s katerim bodo slovenski trenerji obiskovali vrtce, osnovne in srednje šole ter preko športa spodbujali rabo slovenskega jezika.

Knjiga o zamejskem športu

Knjigo »Transport 2.0«, ki je izšla ob pomembni obletnici, sta predstavila avtorja Ivan Lukan in Simon Rustia. V njej sta predstavlila zgodovino zveze, prispevke večine včlanjenih društev, lastne projekte Slovenske športne zveze (SŠZ), vrhunske športnike iz vrst slovenske narodne skupnosti ter pionirje slovenskega športa na Koroškem.

Novinarja Simon Rustia in Ivan Lukan sta pripravila 160-stransko knjigo Transport 2.0, ki obelodani zadnjih 25 let slovenskega športa na Koroškem.

Knjiga ne poudarja zgolj dosežkov, temveč se loteva tudi odprtih vprašanj in izzivov zamejskega športa. »Eden od razlogov za izdajo knjige je bil tudi opozoriti na neuresničene projekte, kot je bil na primer projekt športne dvorane pri Slovenski gimnaziji. Če bi bila manjšina takrat enotna in bi podprla projekt, bi bile razmere danes drugačne,« meni Ivan Lukan.

Nogometaš Rio Igerc in moderator Miran Kelih

Dogodka se je udeležilo veliko športnih funkcionarjev iz 33 društev, ki so člani zveze. Skupaj imajo ta društva 3000 aktivnih športnikov in skoraj 500 športnih funkcionarjev.