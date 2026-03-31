Obeta se dramatičen finale

V najvišji deželni ligi sicer še vedno vodi z naskokom dveh točk beljaška Admira, toda tudi prva ekipa ASKÖ Bekštanj, ki brani naslov koroškega ekipnega prvaka, po zmagi proti Gospe Sveti (5,5:2,5) še ni vrgla puške v koruzo. Rožani zaostajajo slej ko prej le dve točki za vodečo Admiro in bi v slučaju poraza Beljačanov z zmago proti Trgu le še uspešno ubranili naslov koroških prvakov iz prejšnje sezone. Možnost, čeprav majhna, torej živi! Prva ekipa Slovenske športne zveze pa si je z visoko zmago proti Pošti (6,5:1,5) ustvarila pomembni dve točki naskoka pred 11. in 12. mestom na lestvici, ki pomenita direktno pot v spodnjo ligo. Kljub začasnemu 9. mestu na 12-mestni lestvici pa bo vse odvisno od razpleta tekem v zadnjem (skupnem) krogu! Če slovensko moštvo osvoji vsaj remi proti Lienzu, izpad ali relegacijska tekma nista več tema, prav tako ne direkten izpad, če vodeča Admira premaga Pošto (12.), drugouvrščeni Bekštanj pa Trg (10.). Pri tesnem porazu proti Lienzu pa je morebitna relegacijska tekma odvisna od izida tekme med Šent­vidom (10.) in Gospo Sveto (8.). Le visok poraz proti Lienzu bi – odvisno od rezultatov ostalih tekmecev – lahko pomenil tudi slovo šahistov SŠZ od najvišje lige na Koroškem.