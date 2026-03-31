Obeta se dramatičen finale

Pred zadnjim (skupnim) krogom v koroški ligi 11. aprila na Vzhodnem Tirolskem namreč še ni odločeno, kdo bo osvojil naslov koroškega ekipnega prvaka, prav tako ne, kateri dve ekipi se bosta morali posloviti v spodnjo ligo in katera bo morala igrati relegacijsko tekmo proti podprvaku spodnje lige.
V najvišji deželni ligi sicer še vedno vodi z naskokom dveh točk beljaška Admira, toda tudi prva ekipa ASKÖ Bekštanj, ki brani naslov koroškega ekipnega prvaka, po zmagi proti Gospe Sveti (5,5:2,5) še ni vrgla puške v koruzo. Rožani zaostajajo slej ko prej le dve točki za vodečo Admiro in bi v slučaju poraza Beljačanov z zmago proti Trgu le še uspešno ubranili naslov koroških prvakov iz prejšnje sezone. Možnost, čeprav majhna, torej živi! Prva ekipa Slovenske športne zveze pa si je z visoko zmago proti Pošti (6,5:1,5) ustvarila pomembni dve točki naskoka pred 11. in 12. mestom na lestvici, ki pomenita direktno pot v spodnjo ligo. Kljub začasnemu 9. mestu na 12-mestni lestvici pa bo vse odvisno od razpleta tekem v zadnjem (skupnem) krogu! Če slovensko moštvo osvoji vsaj remi proti Lienzu, izpad ali relegacijska tekma nista več tema, prav tako ne direkten izpad, če vodeča Admira premaga Pošto (12.), drugouvrščeni Bekštanj pa Trg (10.). Pri tesnem porazu proti Lienzu pa je morebitna relegacijska tekma odvisna od izida tekme med Šentvidom (10.) in Gospo Sveto (8.). Le visok poraz proti Lienzu bi – odvisno od rezultatov ostalih tekmecev – lahko pomenil tudi slovo šahistov SŠZ od najvišje lige na Koroškem.
Tudi v spodnji ligi se obeta napet zaključek prvenstva. Medtem ko je moštvo iz Špitala ob Dravi predčasno osvojilo naslov prvaka, je – po presenetljivem porazu Velikovca proti ekipi Die Klagenfurter – spet odprto vprašanje podprvaka. Najresnejša kandidata sta zdaj Nussdorf-Debant (3.) in Celovčani (4.), kajti Velikovec (2.) je že odigral vse svoje tekme in je v zadnjem krogu prost. V boju proti izpadu iz druge deželne lige pa sta ekipi Zugzwang Otoče in Bistrica/Sveče slavili pomembni zmagi in se že rešili nevarnosti izpada.
Ravno najbolje pa ne kaže drugi ekipi Bekštanja, ki je v predzadnjem krogu izgubila proti moštvu Zugzwang Otoče z 2:6, Svečani pa so premagali prijatelje šaha iz Beljaka s 5:3. Bekštanj 2 v zadnjem (skupnem) krogu (prav tako 11. aprila v Nussdorf-Debantu) igra proti Celovcu (SC Die Klagenfurter 2), Zugzwang Otoče proti Golovici, Sveče/Bistrica pa proti Koče-Muti.
Iz rubrike Šport preberite tudi