Novi praktikant Novic napoveduje nogometne tekme

Rojen sem v Beljaku, odraščal sem pa v Celovcu. Moja mama prihaja iz Slovenije, oče pa je Dunajčan, zato je Koroška zame nekakšna zlata sredina med obema kulturama. Že kot petleten fantič sem začel igrati nogomet pri Slovenskem atletskem klubu SAK, kjer sem igral skoraj deset let. S štirinajstimi leti sem prvič prenehal, ker sem zgubil voljo. S šestnajstimi leti sem ponovno začel, toda sem moral hitro spet prenehati, ker sem imel hujše težave v golenicah. Sedaj živim večino leta na Dunaju, kjer tudi igram nogomet za District West AS v ligi DSG. Svojo šolsko pot sem začel v ljudski šoli Mohorjeve, nato sem osem let obiskoval Slovensko gimnazijo v Celovcu, kjer sem bil v Kugyjevem razredu. Po končani šoli sem še bil vojak v vojašnici Lutschounig v Beljaku. To je bila zelo zanimiva in važna izkušnja, saj sem tam spoznal, kakšno privilegirano življenje pravzaprav živim. Po končani vojski sem en semester študiral medijske in komunikacijske vede v Celovcu. Nato sem se preselil na Dunaj, saj sem že vedno nameraval študirati tam. Na dunajski univerzi sem nadaljeval študij publicistike in uspešno zaključil bachelor študij. Pred enim letom sem začel še dodatni tečaj športnega novinarstva na univerziji v Salzburgu. Šport je moja velika strast že od otroštva. V prostem času se skoraj vedno ukvarjam s športom ali s poslušanjem metal glasbe. Najbolj me zanimajo nogomet, wrestling, košarka, formula 1 in bodybuilding. Moj cilj je, da bi lahko tudi poklicno deloval na področju športa kot novinar. Poletje pa vedno preživljam na Koroškem. Za naslednji krog nogometnega prvenstva na Koroškem sem prepričan, da se bodo pojavili naslednji rezultati: