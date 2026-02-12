Novice logo
Novi igralec pri KOŠ Celovec

12.2.2026 Celovec Klagenfurt Novice
17. januarja je proti ekipi Safare Traiskirchen Lions NexGen prvič za KOŠ Celovec igral novi igralec David Popp.
David Popp igra odslej za KOŠ. Foto: KUES

Slovenske košarkarje iz Celovca pa je zapustil igralec Nikola Šuša. Devetnajstletni Popp, ki je visok 185 centimetrov, je kljub mladosti hitro pokazal, da lahko pomaga ekipi. 

V svojih prvih štirih tekmah je dal povprečno 12 točk, 1,75 asistence in 3,25 skoka na tekmo. Najbolj je izstopal na svoji drugi tekmi proti Dornbirn Lions, kjer je v skoraj 32 minutah dosegel kar 25 točk.

KOŠ Celovec je trenutno na 6. mestu lestvice druge avstrijske lige z razmerjem šestih zmag in enajstih porazov. Do mest, ki vodijo v končnico, še obstaja realna možnost, saj se v playoff uvrstijo štiri najboljše ekipe. Za četrtouvrščeno ekipo iz Dornbirna zaostaja KOŠ Celovec za dve točki. 

