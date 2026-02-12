Novi igralec pri KOŠ Celovec

KOŠ Celovec je trenutno na 6. mestu lestvice druge avstrijske lige z razmerjem šestih zmag in enajstih porazov. Do mest, ki vodijo v končnico, še obstaja realna možnost, saj se v playoff uvrstijo štiri najboljše ekipe. Za četrtouvrščeno ekipo iz Dornbirna zaostaja KOŠ Celovec za dve točki.