V športnem parku SAK v Welzeneggu nastaja domača slovenska gostilna, ki jo bo vodil SAK sam. Kot nova stična točka »slovenskega celovškega trikotnika« Mohorjeva – Welzenegg – Slovenska gimanzija.

V Celovcu nastaja nova slovenska gostilna, ki bo del »slovenskega trikotnika v Celovcu«. S trikotnikom so mišljeni center Mohorjeva-Posojilnica, šolski center okoli Slovenske gimnazije ter center SAK v Welzeneggu.

»Taberna SAK« bo odprla februarja in je koncipirana kot čisto domača, slovenska gostilna v Celovcu, ki bo nudila od slovenskih pijač, slovenskih dobrot do slovenske glasbe in kulture vse, kar si pričakujejo obiskovalci od domače slovenske taberne.

Doslej je bil v športnem parku v podnajemu Backhendl Gourmont, ki je zelo dobro kuhal. Toda gostilničar se nikoli ni mogel prikopati do tega, da bi v gostilni prezentiral SAK ali pa dal gostilni alpe-jadranski značaj. SAK je gostilničarja prevzel leta 2013 od predhodnikov, torej od Toneta Widmana, nekdanjega predsednika kluba FC Welzenegg. Po sedmih letih pa se je SAK odoločil, da tudi gostilno sam vzame v roke. Predsednik Marko Wieser se je projektu »Taberna SAK« intenzivno posvetil. »Wieser: Skupno z odborom smo našli primerno ime in dali celi gostilni domačo dušo.«



Kaj bo v gostilni drugače kot doslej? Že samo ime naj bi povedalo, kaj goste pričakuje. Taberna je domač južnokoroški izraz za domačo gostilno, kjer tudi birt (gostilničar) govori slovensko. Tudi v Taberni SAK bo postrežba dvojezična. V Sloveniji je skoraj na vsakem koncu kakšna taberna, ali pa tudi taverna, kakršne so zelo pogosto tudi v Italiji.

Jedilni list Taberne SAK bo domač, s poudarkom na slovenskih regionalnih dobrotah, od kranjske klobase do gibanice in znamenite kremne rezine oziroma »kremšnite«. V ponudbi bodo v Taberni tudi kmečki pridelki, koroška salama ali kmečka šunka, se pravi domače malice in veliki obloženi kruhi. Slovenska vina bodo seveda osnovna ponudba v vseh mogočih variantah.

Poleti načrtujejo v SAK Taberni slovenske večere s slovensko glasbo, slovenskimi ansambli ter jedmi na žaru.

Vse to želijo sakovci povezati z nogometom. Ko so treningi med tednom, naj bi se tam srečavali starši otrok in igralci. Ob koncu tedna, ko so tekme, pa naj bi bil Taberna SAK središče srečavanja. V Taverni pa bodo na voljo za branje mdr. tudi Ekipa ali Novice.

Na vsak način smo lahko že radovedni.