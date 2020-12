Kako bi opisal sebe?

David Nachbar: Plavolas, svetlomodre oči, športne postave, nagajiv, zelo razigran, pošten, šarmanten.

Šola sedaj poteka na daljavo. Kakšen je šolski vsakdan?

Ker odpade pot do šole, sedaj lahko dlje spim. Začetek online-pouka je ob 7.45 uri. Dopoldan je vedno rezerviran za učenje. Kratko malo si skušam porazdeliti svoje delo čez dan. Pri organizaciji pa mi je v pomoč moja mamica.

Nogometni treningi so trenutno tudi drugačni. Kako potekajo?

Ponavadi treniram dvakrat na teden v Sportparku v Celovcu (LAZ), enkrat do dvakrat pri WAC in enkrat na teden v deželnem športnem centru BSZ Faak am See v Bačah. Sedaj, v času izjemnega stanja, imam preko koroške nogometne zveze (KFV) štirikrat na teden trening preko platforme ZOOM. Enkrat na teden pa se dobimo po tej poti z deželno selekcijo (Kärntner Auswahl 2008). Doma treniram z atejem – on je moj individualni trener. Pogrešam trenutno predvsem dvoboje, nogometne igre in kontakt s prijatelji.

Je težko združevati šolo in šport? Kako ti to uspe?

Mislim, da mi to do sedaj dobro uspeva. So pa tudi dnevi, ko pridem do domače naloge ali učenja šele po večernem treningu. Vsekakor pa se po uspehu razveselim in vem, da se je moj trud splačal. Brez podpore in koordinacije staršev to ne bi bilo mogoče.

Poleg obveznosti za šolo in šport – kako preživljaš prosti čas?

Rad igram namizne igre oz. vse različne igre. Najraje pa igram na PS4. V prostem času pa se preizkušam kot trener svojega brata Gregorja. Sem tudi kapetan šolske ekipe SLOG in se veselim skupnih uspehov s sošolci.

Kakšne cilje imaš za bodočnost?

Športna pot naj bi bila še naprej tako uspešna. Upam, da se ne bom poškodoval in da bom zasledoval svoje cilje. Eden od ciljev je, da bi kdaj igral v prvi avstrijski nogometni ligi. Kratkoročno pa bi se rad uveljavil v akademiji WAC in napredoval v deželni reprezentanci. Eden mojih ciljev pa je, da postanem fizioterapevt.