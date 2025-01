Nogometni klub iz Rikarje vasi: Nov predsednik kluba poudarja pomen dvojezičnosti v športu

V soboto, 11. januarja, je bil v gostilni pri Voglu v Šentprimožu občni zbor nogometnega društva Rikarja vas. Uradno ime ekipe je delno dvojezično – Sportfreunde Rückersdorf/Rikarja vas. Vse se je začelo leta 1979 z nogometnimi navdušenci iz Rikarje vasi. Med ustanovitelji so bili Gerhard Piroutz, Peppo Mischitz, Hans Weitzer, Hans Michev, Otto Mischitz, Willi Kulter in Sigi Rupitz. Velik prispevek k uspehu kluba so imele tudi njihove žene in prijateljice, ki so prostovoljno podpirale delovanje kluba. V prvih letih je klub deloval na rekreativni ravni. Šele od leta 1987 so Rikarjani začeli igrati v red­nem prvenstvu koroške nogometne zveze. Enajst let kasneje prvi podvig v prvi razred.