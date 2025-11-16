Nogometne čevlje bodo ponovno obuli naslednje leto

V podligi sredina se v sredini lestvice nahajata ekipi iz Sel in Bilčovsa. V slednji ekipi že drugo leto igra 27-letni Roman Sadnek, ki o letošnji sezoni pravi: »Dobro smo začeli letošnjo sezono. V nekaterih tekmah smo imeli malo sreče, v drugih pa tudi smolo. Pod črto pa smo s šestim mestom zadovoljni, če pomislim, da smo se lani šele v zadnjem krogu zagotovili ostanek v podligi.« Dve mesti za Bilčovsom so Selani, ki so bili točno pred enim letom čisto na dnu lestvice v podligi. Tedaj se je ekipi pridružil Toni Smrtnik. »S trdim delom nam je uspelo, da smo ostali v podligi. To delo smo nadaljevali, zato smo to dobili poplačano nazaj na igrišču. Delali bomo še naprej. S celim letom sem osebno zadovoljen in tako tudi ekipa,« pravi Toni Smrtnik.