Nogometne čevlje bodo ponovno obuli naslednje leto

»Za SAK se je sezona začela neugodno, imeli pa smo tudi veliko nesreče,« pravi Jan Ogris-Martić, ki je v soboto igral svojo zadnjo tekmo za SAK. Od septembra namreč študira na Dunaju gospodarske in socialne vede. »Ker sem rad igral za SAK, sem se potem za treninge in tekme vračal nazaj na Koroško, v drugem delu sezone pa si bom poiskal ekipo na Dunaju. Bil sem na poskusnih treningih pri raznih ekipah in bom še šel na nekatere, nisem se pa še odločil, kje bom igral,« pravi 21-letni študent. V svoji zadnji tekmi za SAK, za katerega je igral dve leti in pol, je na tujem premagal boroveljski ATUS jasno s 6:1.
V podligi sredina se v sredini lestvice nahajata ekipi iz Sel in Bilčovsa. V slednji ekipi že drugo leto igra 27-letni Roman Sadnek, ki o letošnji sezoni pravi: »Dobro smo začeli letošnjo sezono. V nekaterih tekmah smo imeli malo sreče, v drugih pa tudi smolo. Pod črto pa smo s šestim mestom zadovoljni, če pomislim, da smo se lani šele v zadnjem krogu zagotovili ostanek v podligi.« Dve mesti za Bilčovsom so Selani, ki so bili točno pred enim letom čisto na dnu lestvice v podligi. Tedaj se je ekipi pridružil Toni Smrtnik. »S trdim delom nam je uspelo, da smo ostali v podligi. To delo smo nadaljevali, zato smo to dobili poplačano nazaj na igrišču. Delali bomo še naprej. S celim letom sem osebno zadovoljen in tako tudi ekipa,« pravi Toni Smrtnik.
V podligi zahod za Globasnico igra od leta 2021 Fabijan Rio Igerc. »Če bi nam kdo pred sezono povedal, da bomo imeli 22 točk, bi vsak podpisal. Imeli pa smo nekaj tekem, v katerih bi morali zmagati in imeti vsaj šest točk več. Zato smo že malo razočarani, ampak v glavnem zadovoljni,« je povedal bodoči ljudskošolski učitelj, ki je v 13 tekmah za Globašane dal šest zadetkov.
V podligi vzhod tekmuje 14 ekip. Iz podlige vzhod (in iz obeh drugih podlig (sredina in zahod)) napredujeta v koroško ligo prvi dve ekipi. Iz vsake podlige pa v prvi razred izpade le zadnje uvrščena ekipa. Šest ekip iz vseh podlig napreduje v koroško ligo. V prvi razred pa bodo izpadle le tri ekipe. Globasnica, Rikarja vas in Šmihel so trenutno v sredini lestvice in nimajo opravka z bojem za obstanek v podligi.
Ker v tej ligi igra 15 ekip, je število ekip liho. Zato si v vsakem krogu vse ekipe ne morejo najti nasprotnika. V vsakem krogu ima ena ekipa prosti dan, da se razpored pravilno izide in ima na koncu vsaka ekipa enako število tekem. Na primer v zadnjem krogu je imela prosto ekipa iz Golovice, proti kateri igrajo nasl. leto prvo tekmo Selani. Žreb pa je določil, da ekipa iz Sel celo sezono igra vedno proti ekipi, ki je krog prej imela tekme prosti dan.
V koroški ligi v sezoni 2025/26 tekmuje 16 ekip. Iz koroške lige bo letos napredovalo v regionalno ligo pet ekip. Iz koroške lige v podligo pa bo izpadla le ena ekipa.
SAK je z jasno zmago proti ATUS Borovljam na zadnji tekmi leta prehitel na lestvici v koroški ligi kar tri ekipe in se oddaljil od zadnjega mesta. Do zadnjega mesta jih ločujejo štiri točke. Do petega mesta, ki bi pomenilo tudi podvig v regionalno ligo, pa SAK trenutno ločuje 13 točk.
Prvi razredi so razdeljeni na tri lige – vzhod, sredina in zahod. Iz vsakega prvega razreda bo v tej sezoni napredovalo v podlige skupno devet ekip. To pomeni iz vsakega prvega razreda napredujejo prve tri ekipe. V drugi razred pa izpade vedno zadnjeuvrščena ekipa.
Sinča vas, Metlova in Ruda so na dobri poti proti podligi. Paziti pa morajo amaterji SAK, ki za predzadnjim zaostajajo za štiri točke.
