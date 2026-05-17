Nogometašice LŠ Božji grob okrajne prvakinje

Ljudska šola Božji grob je v sredo, 6. maja, poslala nogometni ekipi deklet in fantov v Velikovec na okrajno nogometno prvenstvo ljudskih šol. Trener ekip je bil David Buchwald, ki trenira tudi naraščaj Slovenskega atletskega kluba v Vidri vasi, spremljevalka pa učiteljica Sonja Woschitz.
Pri fantih se je za naslov okrajnega prvaka pomerilo 14 ekip, pri dekletih pa šest. Dekleta LŠ Božji grob so zmagala v vseh tekmah in postale so okrajne prvakinje. Fantom LŠ Božji grob je uspelo osvojiti 4. mesto. Prvo mesto je osvojila LŠ Velikovec, drugo pa LŠ Šmihel.
V zmagovalni ekipi deklet LŠ Božji grob so igrale Anja Hutter (igralka pri SAK), Leonie in Emma Ott (igrata pri Šmihelu), Maja Pečnik in Nika Mislovič. »9. junija bo deželni finale v Šentvidu ob Glini. Cela šola se bo podala v Šentvid, kjer bomo navijali za naša dekleta,« je ponosna Vera Sadjak, ravnateljica LŠ Božji grob.
