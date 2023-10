Avstrijska reprezentanca starostne skupine pod 16 let se je oktobra dvakrat pomerila s Slovenijo. Za Davida Nachbarja (15) iz Večne vasi sta to bili posebni tekmi, na katerih je z dvema dobrima nastopoma opozoril nase. V prvi tekmi je igral drugi polčas in prispeval asistenco za gol pri zmagi s 6:1. V drugi tekmi, kjer je zopet igral v drugem polčasu, pa je po besedah trenerja veljal za najboljšega igralca pri tesni zmagi z 2:1. V obeh tekmah pa je David poslušal navodila nasprotnikov in jih med tekmo prevajal soigralcem.