Članska ekipa DSG Sele ima novega trenerja. Darko Zec, igralec pri Selanih od začetka leta 2023, bo v bodoče tudi trener ekipe. Pravi, da igra v Selah že skoraj eno leto, tako da ekipo dobro pozna in ve, kje so njene prednosti in kje pomanjkljivosti.

Selani so konec septembra po treh porazih odslovili trenerja Rajka Kondića. Ta je moštvo prevzel sredi lanske sezone. Ekipa je dobila samo štiri od 16 tekem letošnje sezone in je deveta na lestvici podlige vzhod.

V zadnjih desetih tekmah je ekipa zabeležila samo eno zmago. Zec pravi, da je ekipa na nekaj tekmah imela smolo v zadnjih minutah. Brez te bi zabeležili tri zmage in bi se danes drugače pogovarjali, poudarja.

Zec želi, da si ekipa čimprej zagotovi obstanek v ligi. Mladi igralci naj dobijo priložnost za igro, da se čimbolj navadijo na ligo in počasi začnejo prevzemati vajeti igre v svoje roke, pravi. Sele bodo prva ekipa, v kateri bo Zec prevzel vlogo trenerja. Pravi, da je za to nalogo dobro pripravljen.

Zec je čez deset let igral v prvi slovenski ligi in tam do leta 2020 nabral 200 tekem. Poleg tega je bil igralec članske ekipe NK Domžale.