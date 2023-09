Po dveh mesecih premora se je za nogometaše AC Philadelphia s pokalno tekmo zopet začelo prvenstvo. V prvem krogu so minuli teden podlegli ekipi WU Kickers šele v streljanju enajstmetrovk. Ekipa, ki je po svoje tesno povezana s Koroško, saj se vanjo iz leta v leto vključuje vse več študentov, ki so prej igrali pri slovenskih oz. dvojezičnih nogometnih ekipah, je v zadnjih dveh letih napredovala iz četrte DSG lige v drugo najvišjo kakovostno skupino, tako imenovano Oberliga. Po dveh zaporednih podvigih je letos cilj, da se uveljavijo v novi ligi, je v pogovoru razložil trener in igralec ekipe David Hobel, ki je bil nadvse zadovoljen s prvim nastopom ekipe v pokalu. Ekipi se je letos pridužilo pet novih igralcev, je pa tudi nekaj igralcev prenehalo z igranjem, med njimi najboljši strelec zadnjih let David Marwan. Tudi v letošnji sezoni v društvu velja sistem, da si stroške za najem igrišča in za sodnike porazdelijo igralci med seboj. Pri tem velja, da tisti, ki več igra, tudi več plača.